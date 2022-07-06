СМИ: вратаря Федотова определили в спортивную роту Северного флота
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов был определён в спортивную роту Северного флота, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным телеканала, это означает, что голкипер в течение года будет играть за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.
Ранее журналист Сергей Орлов в эфире «Матч ТВ» заявил, что вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов находится в Северодвинске в 1469-м военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ.
Ранее Федотов был задержан в Санкт-Петербурге, его подозревают в уклонении от службы в армии.
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