«Живите по закону». Министр спорта прокомментировал скандал вокруг Федотова
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство находится в тесном контакте с министерством обороны РФ по ситуации вокруг хоккеиста Ивана Федотова, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопросы журналистов он отметил, что все вопросы быта военнослужащих находятся в компетенции военного ведомства.
«Если будет надо, мы будем сотрудничать. Мы находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и всё у вас будет хорошо», - заключил Матыцин.
Ранее представитель Северного флота заявил, что вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает RT.
Голкипер был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге, сообщает Газета.ру. Федотова подозревают в уклонении от службы в армии.
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