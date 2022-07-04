«Живите по закону». Министр спорта прокомментировал скандал вокруг Федотова

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство находится в тесном контакте с министерством обороны РФ по ситуации вокруг хоккеиста Ивана Федотова, сообщает РИА Новости.

«Есть закон»: Песков о призыве хоккеиста Федотова в армию

Отвечая на вопросы журналистов он отметил, что все вопросы быта военнослужащих находятся в компетенции военного ведомства.

«Если будет надо, мы будем сотрудничать. Мы находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и всё у вас будет хорошо», - заключил Матыцин.

Ранее представитель Северного флота заявил, что вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает RT.

Голкипер был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге, сообщает Газета.ру. Федотова подозревают в уклонении от службы в армии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПризывПризывникиХоккейМинспорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры