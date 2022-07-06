СМИ узнали местонахождение вратаря Федотова

Журналист Сергей Орлов в эфире «Матч ТВ» заявил, что вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов находится в Северодвинске.

Третьяк обратился в госорганы за подробностями о деле Федотова

По его словам, у спортсмена обострение гастрита, его госпитализировали в 1469-й военно-морской клинический госпиталь Минобороны РФ

«Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать... Многие люди ему желают добра. Западные журналисты не интересовались ситуацией», — добавил Орлов.

Ранее Федотов был задержан в Санкт-Петербурге, его подозревают в уклонении от службы в армии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СпортсменыГоспитализацияМинобороны РФПризывХоккей
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