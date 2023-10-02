СМИ: В США прямо во время матча арестовали белорусского хоккеиста

По данным издания, арест 20-летнего хоккеиста был произведён в перерыве матча Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) против «Джонстаун Томагавкс».

Уточняется, что Романова арестовали в связи с непогашенным ордером на арест. В 2021 году игроку было предъявлено обвинение в наезде на автомобиле при отягчающих обстоятельствах.

Ранее президент колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгар Паес был убит после того, как его команда проиграла матч второй лиги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

