СМИ: В США прямо во время матча арестовали белорусского хоккеиста

Белорусский защитник Егор Романов, выступающий за хоккейный клуб «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингз», был арестован американской полицией сообщает The Tribune Democrat.

Вратаря Ивана Федотова дисквалифицировали на четыре месяца

По данным издания, арест 20-летнего хоккеиста был произведён в перерыве матча Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) против «Джонстаун Томагавкс».

Уточняется, что Романова арестовали в связи с непогашенным ордером на арест. В 2021 году игроку было предъявлено обвинение в наезде на автомобиле при отягчающих обстоятельствах.

Ранее президент колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгар Паес был убит после того, как его команда проиграла матч второй лиги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ДТПАрестХоккейСША

Горячие новости

Все новости

партнеры