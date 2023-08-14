Вратаря Ивана Федотова дисквалифицировали на четыре месяца

В федерации считают, что у голкипера есть действующее соглашение с хоккейным клубом НХА «Филадельфия Флайерз» на сезон-2023/2024, поэтому подписанный им контракт с ХК ЦСКА на сезон-2023/2024 нарушает регламент международных трансферов.

Федотову было предоставлено две недели, в течение которых он должен был либо прибыть в Филадельфию, либо получить освобождение от обязательств по контракту от московских армейцев, однако спортсмен не сделал ни того, ни другого.

Кроме того, в IIHF заявили, что ЦСКА знал о контракте Федотова с американским клубом, однако не доказал, что не побудил голкипера к нарушению соглашения, поэтому санкции были наложены и на столичный клуб.

Дисквалификация Федотова вступает в силу 1 сентября 2023 года. Что касается ЦСКА, то армейцам на сезон запретили осуществлять международные трансферы с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

В июле 2022 года вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии. В итоге его определили в спортивную роту Северного флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».