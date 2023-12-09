В ХАМАС заявили о разрушении Великой мечети Газы из-за атак Израиля

Большая мечеть Омара (Великая мечеть Газы, мечеть Аль-Кабир) в секторе Газа была разрушена в результате авиаудара Израиля. Об этом сообщант канал Al Ghad со ссылкой на заявление палестинского движения ХАМАС.

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В СМИ появились фотограии здания, на которых видны обвалившиеся стены и крыша, трещина в основании минарета. Когда были сделаны эти снимки, неизвестно.

Великая мечеть располагается в старом квартале города Газа. Здание, возведенное в пятом веке — старейшая и крупнейшая мечеть в анклаве. Во время конфликта она неоднократно подвергалась обстрелам израильских военных.

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