СМИ: В Дербенте убили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА

По данным СМИ, около четырех часов утра Марданов вышел из дома, чтобы поговорить с кем-то. Однако позже спортсмена нашли мертвым.

В убийстве Марданова подозревают 27-летнего Тимура Асадова и 23-летнего Абдумислима Муртазалиева. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее стало известно о смерти российского бойца ММА Абдул-Керима Эдилова, выступавшего в полутяжелом дивизионе. Спортсмену был 31 год.

