СМИ: В Дербенте убили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА

Президента лиги NFC по грэпплингу и ММА, многократного чемпиона мира по джиу-джитсу и грэпплингу Видади Марданова застрелили в дагестанском Дербенте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным СМИ, около четырех часов утра Марданов вышел из дома, чтобы поговорить с кем-то. Однако позже спортсмена нашли мертвым.

В убийстве Марданова подозревают 27-летнего Тимура Асадова и 23-летнего Абдумислима Муртазалиева. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее стало известно о смерти российского бойца ММА Абдул-Керима Эдилова, выступавшего в полутяжелом дивизионе. Спортсмену был 31 год.

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ФОТО: скриншот youtube
ТЕГИ:СпортсменыСмешанные ЕдиноборстваУбийствоДагестан
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