СМИ: В Дербенте убили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА
Президента лиги NFC по грэпплингу и ММА, многократного чемпиона мира по джиу-джитсу и грэпплингу Видади Марданова застрелили в дагестанском Дербенте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, около четырех часов утра Марданов вышел из дома, чтобы поговорить с кем-то. Однако позже спортсмена нашли мертвым.
В убийстве Марданова подозревают 27-летнего Тимура Асадова и 23-летнего Абдумислима Муртазалиева. Полиция разыскивает злоумышленников.
Ранее стало известно о смерти российского бойца ММА Абдул-Керима Эдилова, выступавшего в полутяжелом дивизионе. Спортсмену был 31 год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- СМИ: Италия допустила отправку Украине ракет дальнего радиуса действия
- Полет первого космонавта Белоруссии перенесён на полгода
- В Белом доме и Пентагоне не знали о визите Байдена в Киев
- СМИ: В Дербенте убили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА
- Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за ветра
- Центробанк усилит регулирование ипотеки с 1 мая
- Во Франции заявили, что Байден прибыл в Киев для начала третьей мировой войны
- В Белгороде двум обвиняемым в подготовке диверсии дали по 3,5 года колонии
- Опрос: Половина россиян считает, что русский язык надо оберегать
- СМИ: США отвлекают внимание от своих проблем, раздувая тему угрозы КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru