СМИ: тренировавший детей Кадырова экс-боец UFC Эдилов умер в 31 год

В сообщении говорится, что причина смерти спортсмена пока неизвестна.

Эдилов дебютировал в UFC в 2017 году, на его счету 17 выигранных боёв. После ухода в 2019 году, он стал тренировать детей главы Чечни Рамзана Кадырова.

В ноябре 2021 года Эдилов был назначен руководителем секретариата чеченского главы, а в феврале 2022 стал вице-премьером республики по молодежной политике, спорту и контролю за расходованием бюджетных средств. В прошлом месяце спортсмен покинул пост по собственному желанию.

Ранее российский боксер Максим Дадашев умер в США из-за повреждений, которые он получил в ходе боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

