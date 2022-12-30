СМИ: тренировавший детей Кадырова экс-боец UFC Эдилов умер в 31 год
Российский боец смешанного стиля (ММА) Абдул-Керим Эдилов, выступавший в полутяжёлом дивизионе, умер в 31 год, сообщает портал американского бойца «Би Джей» Пенна BJPenn.
В сообщении говорится, что причина смерти спортсмена пока неизвестна.
Эдилов дебютировал в UFC в 2017 году, на его счету 17 выигранных боёв. После ухода в 2019 году, он стал тренировать детей главы Чечни Рамзана Кадырова.
В ноябре 2021 года Эдилов был назначен руководителем секретариата чеченского главы, а в феврале 2022 стал вице-премьером республики по молодежной политике, спорту и контролю за расходованием бюджетных средств. В прошлом месяце спортсмен покинул пост по собственному желанию.
Ранее российский боксер Максим Дадашев умер в США из-за повреждений, которые он получил в ходе боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 810 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 695 / сут.
- Кулеба заявил, что ради денег от Евросоюза Венгрия «берёт в заложники» Украину
- Путин поручил рассмотреть индексацию страховых пенсий работающих инвалидов
- В турецком городе Айдын произошел взрыв, погибли семь человек
- Правительство Канады призвали запретить Овечкину въезд в страну
- Совбез Белоруссии считает, что падение украинской ракеты было неслучайным
- СМИ: в румынских горах нашли украинских дезертиров
- Вратарь «Химок» Лантратов перешел в «Локомотив»
- Рогов заявил о предотвращённом теракте в Энергодаре
- Умер советский футболист Владимир Баркая
- Уполномоченная Зеленского по правам военных заявила о 15 тысячах пропавших без вести
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru