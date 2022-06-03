Неизвестный убил мужчину в центре Москвы

Преступник застрелил мужчину, предположительно находившегося в розыске в Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Убийство произошло в столице на Комсомольском проспекте, 5/2, неизвестный выстрелил в спину. Убитый мужчина 1960 года рождения.

На месте преступления работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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Фото: tuva.sledcom.ru
ТЕГИ:Убийство
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