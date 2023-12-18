СМИ: В Бельгии ограбили дом игрока «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне

Источник издания уточнил, что инцидент произошёл 16 декабря. Неизвестные проникли в дом 32-летнего полузащитника в Бельгии, когда в жилище никого не было.

«В полицию обратилась жена футболиста... Всё в доме было перевёрнуто с ног на голову, поэтому пока не совсем понятно, что именно было украдено. Но на первый взгляд кажется, что были похищены в основном драгоценности», — цитирует газета заявление прокуратуры.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры актрисы Юлии Рутберг, злоумышленником оказался 36-летний гражданин Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

