СМИ: В Бельгии ограбили дом игрока «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне
Игрок ФК «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал жертвой грабителей, сообщает бельгийская газета HLN.
Источник издания уточнил, что инцидент произошёл 16 декабря. Неизвестные проникли в дом 32-летнего полузащитника в Бельгии, когда в жилище никого не было.
«В полицию обратилась жена футболиста... Всё в доме было перевёрнуто с ног на голову, поэтому пока не совсем понятно, что именно было украдено. Но на первый взгляд кажется, что были похищены в основном драгоценности», — цитирует газета заявление прокуратуры.
Ранее в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры актрисы Юлии Рутберг, злоумышленником оказался 36-летний гражданин Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На Бориса Акунина возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ
- Пресс-конференцию Владимира Путина посмотрели 63 процента телезрителей
- СМИ: В Бельгии ограбили дом игрока «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне
- СМИ: Западные союзники Украины обсуждают заморозку конфликта и победу Киева
- Путин первым подал документы для участия в выборах
- Еврокомиссия выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector
- Суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод»
- Композитора Пахмутову выписали из больницы
- Спецборт с последними эвакуированными из Газы гражданами РФ вылетел в Москву
- Собянин: Москва признана столицей детского туризма России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru