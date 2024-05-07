Володин: Путин спас Россию
Президент Владимир Путин спас Россию, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик заявил в преддверии инаугурации главы государства.
Как отметил Володин, за время работы на посту президента Путин доказал свою преданность РФ, сформировал «высокий стандарт работы главы государства» на десятилетия. Вместе с российским лидером страна прошла «непростой путь возрождения и развития» и стала сильным государством, отмечает телеканал «360».
Вместе с тем спикер Госдумы напомнил, что после распада СССР на фоне «безответственных действий политиков» в 1990-х годах Россия оказалась в условиях разрухи и экономического упадка.
«Мы могли потерять Российскую Федерацию. Путин спас страну», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая, напоминает РЕН ТВ.
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