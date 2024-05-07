СМИ: Основанная Пригожиным группа «Конкорд» продала фабрику-кухню под Петербургом

Группа компаний «Конкорд», созданная основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, продала фабрику-кухню в Янино в Ленинградской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность компании за прошлый год.

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По данным издания, входящее в «Конкорд» ООО «Комбинат питания» намерено в текущем году продать имущество филиала «Северо-Запад». Речь идет о комбинате в Янино. Предприятие было запущено в 2010 году, оно выпускало до 100 тысяч готовых рационов для коллективного и социального питания в сутки.

Как сообщил изданию источник на рынке, фабрику-кухню могла выкупить RBE Group бизнесмена Андрея Шокина. Компании перешла значительная часть государственных контрактов, которые исполнял «Конкорд». По данным экспертов, оператор получит остальные предприятия группы.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский
ТЕГИ:Ленинградская ОбластькомпанияЕвгений Пригожин

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