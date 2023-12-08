СМИ: Неизвестные украли оружие из дома Киану Ривза

Собеседник издания уточнил, что инцидент произошёл, когда актёра не было дома. Сначала стражи порядка получили анонимный звонок, однако приехав к дому никого не обнаружили. Затем сработала сигнализация и полицеские снова отправились к жилищу Ривза.

После этого правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в дом актёра через разбитое окно проникли несколько мужчин в лыжных масках, которые украли огнестрельное оружие и скрылись.

Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что грабители в городе Котия пытались похитить Бьянкарди её дочь Мэви, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

