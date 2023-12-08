СМИ: Неизвестные украли оружие из дома Киану Ривза
Грабители проникли в дом голливудской звезды Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в полиции.
Собеседник издания уточнил, что инцидент произошёл, когда актёра не было дома. Сначала стражи порядка получили анонимный звонок, однако приехав к дому никого не обнаружили. Затем сработала сигнализация и полицеские снова отправились к жилищу Ривза.
После этого правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в дом актёра через разбитое окно проникли несколько мужчин в лыжных масках, которые украли огнестрельное оружие и скрылись.
Ранее в бразильских СМИ появилась информация, что грабители в городе Котия пытались похитить Бьянкарди её дочь Мэви, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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