Во Владивостоке американского военного арестовали за кражу
Суд во Владивостоке арестовал солдата вооруженных сил США Гордона Блэка до 2 июля по статье о краже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву.
По словам собеседницы агентства, меру пресечения Блэку избрал Первомайский районный суд Владивостока. Американского солдата арестовали до 2 июля.
Ранее официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила о задержании военнослужащего ВС США во Владивостоке, солдата обвинили в нарушении закона. Россия уведомила американский Госдеп о произошедшем, напоминает телеканал «360». Отмечалось, что дипломаты Соединенных Штатов оказывают американцу консульскую поддержку. Как сообщал источник, задержанный заехал в Приморье, возвращаясь домой в США, гражданин Штатов проходит по «бытовой» статье.
По данным Associated Press, Гордону Блэку 34 года, до задержания он находился в Южной Корее и планировал вернуться в Форт Кавасос, штат Техас. NBC News указывает, что американский военный приехал в Россию к девушке, с которой имел романтические отношения. Блэка заподозрили в «воровстве у женщины».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru