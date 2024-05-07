Во Владивостоке американского военного арестовали за кражу

Суд во Владивостоке арестовал солдата вооруженных сил США Гордона Блэка до 2 июля по статье о краже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву.

По словам собеседницы агентства, меру пресечения Блэку избрал Первомайский районный суд Владивостока. Американского солдата арестовали до 2 июля.

Ранее официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила о задержании военнослужащего ВС США во Владивостоке, солдата обвинили в нарушении закона. Россия уведомила американский Госдеп о произошедшем, напоминает телеканал «360». Отмечалось, что дипломаты Соединенных Штатов оказывают американцу консульскую поддержку. Как сообщал источник, задержанный заехал в Приморье, возвращаясь домой в США, гражданин Штатов проходит по «бытовой» статье.

По данным Associated Press, Гордону Блэку 34 года, до задержания он находился в Южной Корее и планировал вернуться в Форт Кавасос, штат Техас. NBC News указывает, что американский военный приехал в Россию к девушке, с которой имел романтические отношения. Блэка заподозрили в «воровстве у женщины».

