СМИ: Хакеры взломали базу Минобороны Британии с данными военных

По данным СМИ, злоумышленники якобы связаны с Китаем. Хакеры взломали системы обработки платежных ведомостей и получили доступ в том числе к именам и банковским реквизитам, отмечает телеканал «360». По факту атаки было начато расследование. При этом у Лондона пока нет оснований считать, что злоумышленники получили масштабный несанкционированный доступ к персональным данным военных.

Как отмечает Sky News, 7 мая представители британского правительства выступят с заявлением в парламенте в связи с кибератакой, однако Соединенное Королевство не намерено напрямую обвинять КНР в злонамеренных действиях.

Кроме того, СМИ указывает, что подвергшиеся взлому серверы принадлежали компании-подрядчику и не были подключены к системам британского военного ведомства. В то же время факт кибератаки может побудить другие государства, отличающиеся непростыми отношениями с Пекином, пересмотреть политику по обмену чувствительными данными с Лондоном.

