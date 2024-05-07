СМИ: Хакеры взломали базу Минобороны Британии с данными военных
Хакеры взломали серверы министерства обороны Великобритании, похитив данные действующих военнослужащих и чиновников. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, злоумышленники якобы связаны с Китаем. Хакеры взломали системы обработки платежных ведомостей и получили доступ в том числе к именам и банковским реквизитам, отмечает телеканал «360». По факту атаки было начато расследование. При этом у Лондона пока нет оснований считать, что злоумышленники получили масштабный несанкционированный доступ к персональным данным военных.
Как отмечает Sky News, 7 мая представители британского правительства выступят с заявлением в парламенте в связи с кибератакой, однако Соединенное Королевство не намерено напрямую обвинять КНР в злонамеренных действиях.
Кроме того, СМИ указывает, что подвергшиеся взлому серверы принадлежали компании-подрядчику и не были подключены к системам британского военного ведомства. В то же время факт кибератаки может побудить другие государства, отличающиеся непростыми отношениями с Пекином, пересмотреть политику по обмену чувствительными данными с Лондоном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru