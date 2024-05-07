Китай успешно осуществил первый запуск ракеты «Чанчжэн-6C»
Китай успешно осуществил первый запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-6C» с несколькими спутниками. Об этом сообщило китайское Центральное телевидение.
Пуск состоялся во вторник в 11:21 (06:21 мск) с космодрома «Тайюань» в северной провинции Шаньси. Ракета-носитель вывела несколько спутников на орбиту.
«Летно-испытательная миссия завершилась полным успехом», — отметил телеканал.
«Чанчжэн-6C» — двухступенчатая ракета-носитель общей длиной около 43 м, ее стартовая масса составляет почти 215 тонн, грузоподъемность до гелиосинхронной орбиты — около 2,4 тонны. Планируется, что ракета будет применяться для запусков на низкую околоземную и гелиосинхронную орбиты.
Ранее Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с лунным зондом «Чанъэ-6», планируется, что аппарат доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны, напоминает телеканал «360».
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