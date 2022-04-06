СМИ узнали размер призовых хоккеистам за победу в Кубке Гагарина

Каждому игроку московского хоккейного клуба ЦСКА за победу в Кубке Гагарина выплатят по 70 миллионов рублей, сообщает «Спорт-экспресс».

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По данным издания, это самые большие призовые в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Для сравнения, в магнитогорском «Металлурге» в случае победы выплатят по 20 миллионов рублей, а игрокам питерского СКА — по 15 миллионов рублей.

Отмечается, что борьбу за Кубок Гагарина продолжает ещё и челябинский «Тракторе», однако размер премии за выигрыш руководством команды ещё не объявлен.

Ранее Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2022/23, в следующем регулярном чемпионате участие примут 22 клуба.

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ТЕГИ:ХоккейВыигрышНаградаКХЛКубок Гагарина
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