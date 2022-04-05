Финский клуб «Йокерит» официально объявил о выходе из КХЛ
Финский хоккейный клуб «Йокерит» официально объявил, что выходит из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба команды.
В заявлении также говорится, что президент «Йокерита» Яри Курри вышел из совета директоров КХЛ.
«О дальнейших планах клуба будет объявлено дополнительно», - добавили в пресс-службе.
Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований на неопределенный срок, сообщают «Невские новости».
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