Финский клуб «Йокерит» официально объявил о выходе из КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» официально объявил, что выходит из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба команды.

КХЛ утвердила состав участников следующего сезона

В заявлении также говорится, что президент «Йокерита» Яри Курри вышел из совета директоров КХЛ.

«О дальнейших планах клуба будет объявлено дополнительно», - добавили в пресс-службе.

Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований на неопределенный срок, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: pixabay.com
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