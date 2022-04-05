КХЛ утвердила состав участников следующего сезона

В сообщении говорится, что в следующем регулярном чемпионате участие примут 22 клуба - это наименьшее число в истории турнира.

На данный момент в списке участников значатся «Адмирал» (Владивосток), «Барыс» (Нур-Султан), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), «Сибирь» (Новосибирская область), «Сочи», «Динамо» (Минск), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и «Локомотив» (Ярославль).

Также в в турнире примут участие уфимский «Салават Юлаев» (Уфа), череповецкая «Северсталь», казанский «Ак Барс», хабаровский «Амур», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик», «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Витязь» (Московская область) и питерский СКА.

Москву в сезоне-2022/23 представят три клуба: «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

Финский хоккейный клуб «Йокерит», ранее приостановивший своё выступление в КХЛ из-за ситуации на Украине, официально объявил, что больше не будет выступать в лиге, а президент команды Яри Курри покинул свой пост в совете директоров КХЛ, сообщает RT.