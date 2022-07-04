Третьяк обратился в госорганы за подробностями о деле Федотова

Федерация хоккея России обратился в государственные органы для выяснения подробностей дела Ивана Федотова, сообщили в пресс-службе спортивной организации.

«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии», - цитирует президента ФХР Владислава Третьяка пресс-служба.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство находится в тесном контакте с министерством обороны РФ по ситуации вокруг хоккеиста Ивана Федотова. Голкипер был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге. Его подозревают в уклонении от службы в армии.

