Третьяк обратился в госорганы за подробностями о деле Федотова
Федерация хоккея России обратился в государственные органы для выяснения подробностей дела Ивана Федотова, сообщили в пресс-службе спортивной организации.
«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии», - цитирует президента ФХР Владислава Третьяка пресс-служба.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство находится в тесном контакте с министерством обороны РФ по ситуации вокруг хоккеиста Ивана Федотова. Голкипер был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге. Его подозревают в уклонении от службы в армии.
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