В УЕФА раскритиковали президента ФИФА за участие в турне Трампа
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскритиковал главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который участвовал в турне президента США Дональда Трампа по государствам Персидского залива. Об этом сообщает Sky Sports.
Инфантино пропустил несколько мероприятий из-за поездки, кроме того, на фоне турне было перенесено время проведения конгресса ФИФА в Асунсьоне.
Как отметили в УЕФА, конгресс международной ассоциации - одно из важнейших собраний мирового футбола, парагвайская сторона приложила значительные усилия, чтобы принять делегатов.
«Мы благодарим их за гостеприимство. Но изменение графика в последнюю минуту - судя по всему, ради удовлетворения частных политических интересов - никак не служит интересам футбола и, похоже, ставит их на второе место», - говорится в заявлении.
Союз указал, что футбол должен быть «на первом месте».
Ранее Инфантино пояснил, что его поездка была связана с обсуждением проведения чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году в США и в 2034-м в Саудовской Аравии. При этом задержка президента ФИФА произошла из-за «небольшой проблемы с рейсом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru