В УЕФА раскритиковали президента ФИФА за участие в турне Трампа

Инфантино пропустил несколько мероприятий из-за поездки, кроме того, на фоне турне было перенесено время проведения конгресса ФИФА в Асунсьоне.

Как отметили в УЕФА, конгресс международной ассоциации - одно из важнейших собраний мирового футбола, парагвайская сторона приложила значительные усилия, чтобы принять делегатов.

«Мы благодарим их за гостеприимство. Но изменение графика в последнюю минуту - судя по всему, ради удовлетворения частных политических интересов - никак не служит интересам футбола и, похоже, ставит их на второе место», - говорится в заявлении.

Союз указал, что футбол должен быть «на первом месте».

Ранее Инфантино пояснил, что его поездка была связана с обсуждением проведения чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году в США и в 2034-м в Саудовской Аравии. При этом задержка президента ФИФА произошла из-за «небольшой проблемы с рейсом».

