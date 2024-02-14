СМИ: Украинский борец отказался сфотографироваться с россиянином
Украинский борец Александр Грушин, ставший серебряным призером чемпионата Европы в Бухаресте (Румыния), отказался от совместного фота с победителем и призерами. Об этом сообщила Tribuna.
Причиной поступка спортсмена стало присутствие на пьедестале российского атлета Анвара Аллахьярова (на фото слева), занявшего третье место. При этом победитель турнира, азербайджанец Мурад Мамедов, и второй бронзовый призер, болгарский спортсмен Эдмонд Назарян, обнялись с Аллахьяровым и сфотографировались с ним.
Отмечается, что соперники состязались в греко-римской борьбе (весовая категория до 63 килограммов). Россияне выступают на чемпионате в нейтральном статусе.
Ранее Молодёжная сборная Украины по футболу направила организаторам Олимпийских игр 2024 год в Париже письмо с просьбой не допускать к участию в турнире спортсменов из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru