СМИ: Украинский борец отказался сфотографироваться с россиянином

Причиной поступка спортсмена стало присутствие на пьедестале российского атлета Анвара Аллахьярова (на фото слева), занявшего третье место. При этом победитель турнира, азербайджанец Мурад Мамедов, и второй бронзовый призер, болгарский спортсмен Эдмонд Назарян, обнялись с Аллахьяровым и сфотографировались с ним.

Отмечается, что соперники состязались в греко-римской борьбе (весовая категория до 63 килограммов). Россияне выступают на чемпионате в нейтральном статусе.

Ранее Молодёжная сборная Украины по футболу направила организаторам Олимпийских игр 2024 год в Париже письмо с просьбой не допускать к участию в турнире спортсменов из России.

