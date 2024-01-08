СМИ: Украинские футболисты призвали Макрона не допускать россиян на ОИ-2024

Свой призыв украинские спортсмены и тренерский штаб объяснили тем, что некоторые из россиян, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе, а также ряд близких к выходу на турнир спортсменов, не выполняют требования по допуску, а также поддерживают спецоперацию ВС РФ на Украине.

Аналогичные обращения были направлены президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Ранее МОК объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года, но исключительно в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». От турнира отстранят атлетов, поддержавших спецоперацию ВС РФ на Украине, а также связанных с армией или организациями национальной безопасности.

