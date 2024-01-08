СМИ: Украинские футболисты призвали Макрона не допускать россиян на ОИ-2024
Молодёжная сборная Украины по футболу направила организаторам Олимпийских игр 2024 год в Париже письмо с просьбой не допускать к участию в турнире спортсменов из России, сообщает tribuna.com.
Свой призыв украинские спортсмены и тренерский штаб объяснили тем, что некоторые из россиян, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе, а также ряд близких к выходу на турнир спортсменов, не выполняют требования по допуску, а также поддерживают спецоперацию ВС РФ на Украине.
Аналогичные обращения были направлены президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
Ранее МОК объявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде 2024 года, но исключительно в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». От турнира отстранят атлетов, поддержавших спецоперацию ВС РФ на Украине, а также связанных с армией или организациями национальной безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru