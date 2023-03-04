СМИ: Костомаров выходит из комы и начинает двигаться
Российский фигурист Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы и начинает двигаться. Об этом сообщил источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией.
«До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — рассказал собеседник агентства 4 марта.
Ранее спортсмен начал выходить из медикаментозной комы после микроинсульта, но состояние левой кисти фигуриста вызывает опасения у врачей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Костомаров в начале января был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию, позже медики сообщили о сепсисе и проблемах с кровообращением. По данным СМИ, Костомарову ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук. А 21 февраля РИА Новости сообщили, что фигурист перенес второй инсульт, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 049 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 462 / сут.
- СМИ: Костомаров выходит из комы и начинает двигаться
- Раненый мальчик Федор из Брянской области рассказал о своем состоянии
- «Спартак» с «Уралом» сыграли вничью в матче РПЛ
- Салют из всех «Калибров». В России приветствуют немецкий троллинг Киева
- СМИ: Военную технику РФ пытались подорвать по пути через Уссурийск
- Российский МИД настаивает на объективном расследовании инцидента в Солсбери
- ВС РФ за сутки поразили почти 500 украинских военных на донецком направлении
- В Белгородской области под обстрел ВСУ попала школа
- Медведев пообещал устроить «салют» в честь строительства завода танков на Украине
- Пригожин опубликовал видео отправки гробов с телами украинских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru