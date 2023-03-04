СМИ: Костомаров выходит из комы и начинает двигаться

Российский фигурист Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы и начинает двигаться. Об этом сообщил источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией.

Источник: Костомаров перенес второй инсульт

«До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — рассказал собеседник агентства 4 марта.

Ранее спортсмен начал выходить из медикаментозной комы после микроинсульта, но состояние левой кисти фигуриста вызывает опасения у врачей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Костомаров в начале января был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию, позже медики сообщили о сепсисе и проблемах с кровообращением. По данным СМИ, Костомарову ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук. А 21 февраля РИА Новости сообщили, что фигурист перенес второй инсульт, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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