СМИ: Костомаров выходит из комы и начинает двигаться

«До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — рассказал собеседник агентства 4 марта.

Ранее спортсмен начал выходить из медикаментозной комы после микроинсульта, но состояние левой кисти фигуриста вызывает опасения у врачей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Костомаров в начале января был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию, позже медики сообщили о сепсисе и проблемах с кровообращением. По данным СМИ, Костомарову ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук. А 21 февраля РИА Новости сообщили, что фигурист перенес второй инсульт, отмечает НСН.