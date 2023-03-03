СМИ: Состояние левой кисти фигуриста Костомарова вызывает опасения у врачей
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начинает постепенно выходить из медикаментозной комы после микроинсульта, но состояние левой кисти фигуриста вызывает опасения у врачей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что все остальные показатели Костомарова в норме. Указывается, что спортсмен понемногу просыпается.
Так, Костомаров в начале января был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию, позже медики сообщили о сепсисе и проблемах с кровообращением. По данным СМИ, Костомарову ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук. А 21 февраля РИА Новости сообщили, что фигурист перенес второй инсульт, отмечает НСН.
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