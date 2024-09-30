СМИ: Тарасова призналась в равнодушии к футболу

Напомним, результаты опроса обнаружили резкое падение интереса к футболу у россиян. Если в 2005 году равнодушными к этому виду спорта оставались 43% опрошенных, то в 2024 году эта цифра увеличилась до 77%.

«Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет», — подчеркнула тренер.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отказался работать в сборной Китая.



