СМИ: Тарасова призналась в равнодушии к футболу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась в безразличии к футболу, комментируя исследование ВЦИОМ. Об этом сообщает Metaratings.

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Напомним, результаты опроса обнаружили резкое падение интереса к футболу у россиян. Если в 2005 году равнодушными к этому виду спорта оставались 43% опрошенных, то в 2024 году эта цифра увеличилась до 77%.

«Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет», — подчеркнула тренер.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отказался работать в сборной Китая.


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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:СпортФутболОпрос ВциомТатьяна Тарасова

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