СМИ: Ушедшему из «Ростова» Карпину повысили зарплату в сборной России

Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину повысили зарплату в национальной команде. Об этом в своём Telegram-канале заявил журналист Василий Рогов.

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По его словам, после ухода специалиста из ФК «Ростов» его годовая зарплата в сборной выросла «до 1,8 млн в год».

«Это делает Карпина одним из самых дорогих тренеров не только в РПЛ, но и в Европе», - написал Рогов, который не уточнил, о какой именно валюте идёт речь.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что контракт Карпина со сборной страны рассчитан до 2028 года, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЗарплатаСборная России По ФутболуФутболВалерий Карпин

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