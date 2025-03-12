СМИ: Ушедшему из «Ростова» Карпину повысили зарплату в сборной России
Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину повысили зарплату в национальной команде. Об этом в своём Telegram-канале заявил журналист Василий Рогов.
По его словам, после ухода специалиста из ФК «Ростов» его годовая зарплата в сборной выросла «до 1,8 млн в год».
«Это делает Карпина одним из самых дорогих тренеров не только в РПЛ, но и в Европе», - написал Рогов, который не уточнил, о какой именно валюте идёт речь.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что контракт Карпина со сборной страны рассчитан до 2028 года, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия отказалась отправлять военных на Украину
- При поставке заграждений в Курской области похитили 156 миллионов рублей
- Трамп заявил, что представители США «прямо сейчас» направляются в Россию
- В Раде предложили полностью запретить русский язык в школах
- Россиян могут обязать проходить техосмотр у дилера при продаже машины
- Режиссеры из 29 стран приняли участие в кинофестивале «Дух огня» в Югре
- Европарламент назвал Россию главной угрозой для ЕС
- СМИ: Ушедшему из «Ростова» Карпину повысили зарплату в сборной России
- Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию по Украине в ООН
- Гендиректор Volkswagen допустил производство оружия на заводах концерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru