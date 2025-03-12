СМИ: Ушедшему из «Ростова» Карпину повысили зарплату в сборной России

По его словам, после ухода специалиста из ФК «Ростов» его годовая зарплата в сборной выросла «до 1,8 млн в год».

«Это делает Карпина одним из самых дорогих тренеров не только в РПЛ, но и в Европе», - написал Рогов, который не уточнил, о какой именно валюте идёт речь.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что контракт Карпина со сборной страны рассчитан до 2028 года, сообщает «Свободная пресса».

