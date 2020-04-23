СМИ: Союз биатлонистов России выберет нового президента

В пресс-релизе отмечается, что дата и место проведения конференции будет будут сообщены позже.



В то же время агентство ТАСС сообщает, что в данном случае речь идет именно о выборе нового президента СБР.



Напомним, ранее дейстуующего главу СБР Владимира Драчева обвинили в растрате денег организации на личные нужды. Исполнительный директор организации Сергей Голиков заявил, что у жены Драчева был личный водитель, который состоял на зарплате в СБР и в течение полутора лет получил около полутора миллиона рублей.



Сам Владимир Драчев в эфире НСН назвал абсурдом эти обвинения.

