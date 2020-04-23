СМИ: Союз биатлонистов России выберет нового президента
Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте сообщил о решении созвать внеочередную отчетно-выборную Конференциию. Отмечается, что это связано с необходимостью дальнейшего развития СБР и «определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации».
В пресс-релизе отмечается, что дата и место проведения конференции будет будут сообщены позже.
В то же время агентство ТАСС сообщает, что в данном случае речь идет именно о выборе нового президента СБР.
Напомним, ранее дейстуующего главу СБР Владимира Драчева обвинили в растрате денег организации на личные нужды. Исполнительный директор организации Сергей Голиков заявил, что у жены Драчева был личный водитель, который состоял на зарплате в СБР и в течение полутора лет получил около полутора миллиона рублей.
Сам Владимир Драчев в эфире НСН назвал абсурдом эти обвинения.
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