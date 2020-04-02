Драчев отшутился от обвинений в растрате
Глава Союза биатлонистов в эфире НСН назвал абсурдом обвинения о растрате средств СБР.
Главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева обвинили в растрате денег организации на личные нужды. Как пишет «Спорт-Экспресс», исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил, что у жены Драчева был личный водитель, который состоял на зарплате в СБР и в течение полутора лет получил около полутора миллиона рублей.
Сам Владимир Драчев в эфире НСН назвал абсурдом эти обвинения.
«Могу ответить, что «водителя жены нет, потому что нет жены». Абсурдные обвинения. Жена, конечно, есть, но она сама ездит, и никаких водителей у нее нет. И хочу прекратить все публикации: больше комментировать все те обвинения, все те гадости, которые пишут, не буду. И предлагаю всем, пока идет вся эта пандемия, борьба за здоровье нации, прекратить все внутренние распри. Сейчас не до этого. Все эти обвинения считаю неуместными. Полный абсурд», - подчеркнул он.
По словам Голикова, у него есть документальное подтверждение его слов. Он выразил опасение, что в ближайшее время его уволят из СБР.
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