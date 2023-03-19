СМИ: Состояние здоровья фигуриста Костомарова улучшилось

Близкие российского фигуриста Романа Костомарова заявили, что здоровье спортсмена улучшается, олимпийский чемпион начал дышать без вспомогательного оборудования. Об этом сообщает РБК.

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«Состояние фигуриста Романа Костомарова заметно улучшилось за последние дни», — отмечают источники в окружении спортсмена.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что удаление трахеостомы у фигуриста Романа Костомарова говорит о том, что он может контролировать собственное дыхание, сообщает «Вечерняя Москва».

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Фото: telegram.org
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