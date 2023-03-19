СМИ: Состояние здоровья фигуриста Костомарова улучшилось
Близкие российского фигуриста Романа Костомарова заявили, что здоровье спортсмена улучшается, олимпийский чемпион начал дышать без вспомогательного оборудования. Об этом сообщает РБК.
«Состояние фигуриста Романа Костомарова заметно улучшилось за последние дни», — отмечают источники в окружении спортсмена.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что удаление трахеостомы у фигуриста Романа Костомарова говорит о том, что он может контролировать собственное дыхание, сообщает «Вечерняя Москва».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
- Неопознанный беспилотник обнаружен упавшим в Тульской области
- СМИ опубликовали видео работы российских военных на левом берегу Днепра против ВСУ
- СМИ: Швейцарский банк UBS ведет переговоры о поглощении Credit Suisse
- СМИ: США не приемлют призывов к перемирию на Украине в настоящее время
- Пригожин назвал короткий срок для подготовки отражения наступления ВСУ
- Опубликованы кадры атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении
- СВО-2014. Россия в Крыму противостояла Западу
- Путин: О начале СВО в 2014 году нельзя рассуждать в сослагательном наклонении
- Путин и Герасимов долго обсуждали ситуацию в штабе СВО
- ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru