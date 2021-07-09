СМИ сообщили размер компенсации, от которой отказался Черчесов

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался от компенсации в пять миллионов евро (441,4 миллиона рублей по текущему курсу), сообщает «Чемпионат» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания уточнил, что именно эта сумма полагалась тренеру в случае досрочного расторжения соглашения.

По словам комментатора Геннадия Орлова, отказавшись от компенсации «Черчесов поступил благородно».

Ранее Российский футбольный союз (РФС), после провала сборной России на чемпионате Европы, принял решение расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КомпенсацияСборная России По ФутболуСтанислав Черчесов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры