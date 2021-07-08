Черчесов выступил с заявлением после ухода с поста тренера сборной России
Станислав Черчесов, покинувший пост главного тренера сборной России по футболу, заявил, что пять лет работы в национальной команде останутся самыми незабываемыми в его жизни, сообщает «Чемпионат».
В своём заявлении бывший наставник российской сборной поблагодарил всех, кто «болел, переживал и вместе с командой жил футболом».
«Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», - добавил Черчесов.
После увольнения Черчесов, соглашение с которым было рассчитано до 30 декабря 2022 года, отказался от неустойки. Зарплата специалиста составляла 222 миллиона рублей в год.
Ранее Российский футбольный союз (РФС), после провала сборной России на чемпионате Европы, принял решение расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом.
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