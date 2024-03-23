Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Австралии — третьего этапа мирового первенства по автогонкам в классе «Формула-1».

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Нидерландский гонщик выиграл в заезде на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне. Вторым стал пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший, третье место занял мексиканский автогонщик из «Ред Булл» Серхио Перес.

Гонка Гран-при Австралии состоится 24 марта.

Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен в сезоне 2023 года заработал больше других гонщиков, участвующих в турнире — $70 млн, в том числе $45 млн по контракту и $25 млн бонусов.

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ФОТО: Алексей Филимонов
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