Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии «Формулы-1»
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Австралии — третьего этапа мирового первенства по автогонкам в классе «Формула-1».
Нидерландский гонщик выиграл в заезде на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне. Вторым стал пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший, третье место занял мексиканский автогонщик из «Ред Булл» Серхио Перес.
Гонка Гран-при Австралии состоится 24 марта.
Ранее стало известно, что Макс Ферстаппен в сезоне 2023 года заработал больше других гонщиков, участвующих в турнире — $70 млн, в том числе $45 млн по контракту и $25 млн бонусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru