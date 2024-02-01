Mercedes объявил об уходе Хэмилтона после завершения сезона-2024

Хэмилтон назвал решение уйти из «Мерседес» одним из самых трудных в своей жизни. Он напомнил, что провел с командой 11 лет.

Автогонщик заявил о решимости показать высокие результаты в текущем сезоне и сделать последний год в «Мерседес» «незабываемым».

С 2025 года Хэмилтон начнет выступать за итальянскую команду «Феррари».

В 2007-2013 годах Хэмилтон выступал за британскую команду «Макларен». В составе «Мерседес» автогонщик становился победителем мировых первенств 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов, напоминает «Радиоточка НСН».

