Mercedes объявил об уходе Хэмилтона после завершения сезона-2024
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Льюс Хэмилтон уйдет из команды «Мерседес» после завершения сезона 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Хэмилтон назвал решение уйти из «Мерседес» одним из самых трудных в своей жизни. Он напомнил, что провел с командой 11 лет.
Автогонщик заявил о решимости показать высокие результаты в текущем сезоне и сделать последний год в «Мерседес» «незабываемым».
С 2025 года Хэмилтон начнет выступать за итальянскую команду «Феррари».
В 2007-2013 годах Хэмилтон выступал за британскую команду «Макларен». В составе «Мерседес» автогонщик становился победителем мировых первенств 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов, напоминает «Радиоточка НСН».
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