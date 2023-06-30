СМИ: «Севилья» выставила на трансфер всех игроков из-за долгов

Руководство испанского футбольного клуба «Севилья» выставило на продажу всех игроков основной команды. Об этом говорится в публикации газеты Marca.

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По информации источника издания, футболистов выставили на трансфер из-за долга клуба в размере 90 миллионов евро. Общая стоимость игроков «Севильи» составляет 201,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 «Севилья» стала победителем Лиги Европы в седьмой раз. В чемпионате Испании клуб занял 12-е место.

Ранее сообщалось, что итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по футболу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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