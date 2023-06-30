СМИ: главного тренера «ПСЖ» Гальтье задержали из-за дела о расизме

Главного тренера футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Кристофа Гальтье задержали в рамках расследования дела о расизме, сообщает радиостанция RMC Sport.

СМИ: Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ

Уточняется, что специалиста, а также его сына Джона Валовича, задержали в Ницце. Отмечается, что в течение суток мужчин либо отпустят, либо доставят в суд для принятия решения о судебном разбирательстве.

По данным газеты Le Parisien, речь идёт об инциденте, произошедшем в 2021 году, когда Гальте, работавший в «Ницце», якобы сказал спортивному директору, что в клубе «не может быть так много темнокожих и мусульман». Тогда тренер отверг все обвинения и обратился в суд с иском о клевете.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключил, что может возглавить «ПСЖ», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из трансляции
ТЕГИ:ФутболРасизмТренер

Горячие новости

Все новости

партнеры