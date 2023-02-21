СМИ: сборную России по футболу пригласили провести товарищеский матч в Багдаде
Иракская федерация футбола пригласила сборные России, Боливии и Узбекистана провести товарищеский матч в Багдаде во время мартовского перерыва на матчи национальных сборных, сообщает Iraqi News.
Отмечается, что несмотря на три приглашения, планируется сыграть матч только с одной из национальных команд. Ориентировочная дата встречи - 25 марта.
Подопечным Валерия Карпина приглашение было направлено в связи с тем, что они планируют провести в марте товарищескую игру с футбольной сборной Ирана.
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России 22—23 марта 2023 года сыграет товарищеский матч с национальной командой Ирана, также планируется контрольный матч и женской команды, сообщает НСН.
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