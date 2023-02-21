СМИ: сборную России по футболу пригласили провести товарищеский матч в Багдаде

Отмечается, что несмотря на три приглашения, планируется сыграть матч только с одной из национальных команд. Ориентировочная дата встречи - 25 марта.

Подопечным Валерия Карпина приглашение было направлено в связи с тем, что они планируют провести в марте товарищескую игру с футбольной сборной Ирана.

Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России 22—23 марта 2023 года сыграет товарищеский матч с национальной командой Ирана, также планируется контрольный матч и женской команды, сообщает НСН.

