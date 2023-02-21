Футболисты «Зенита» сыграют благотворительный матч с турецким «Фенербахче»

Футболисты петербургского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» проведут благотворительный товарищеский матч 23 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора российского клуба Александра Медведева.

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Он отметил, что все заработанные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. При этом место проведения матча не уточняется.

Медведев добавил, что идея провести спарринг была совместной. По его словам, клубы планировали сыграть друг против друга еще до землетрясения.

Ранее «Зенит» проиграл в товарищеском матче футболистам иранского «Сепахана» со счетом 0:2. Встреча проходила на домашней арене азиатского клуба.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:БлаготворительностьЗенит
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