Футболисты «Зенита» сыграют благотворительный матч с турецким «Фенербахче»
Футболисты петербургского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» проведут благотворительный товарищеский матч 23 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора российского клуба Александра Медведева.
Он отметил, что все заработанные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. При этом место проведения матча не уточняется.
Медведев добавил, что идея провести спарринг была совместной. По его словам, клубы планировали сыграть друг против друга еще до землетрясения.
Ранее «Зенит» проиграл в товарищеском матче футболистам иранского «Сепахана» со счетом 0:2. Встреча проходила на домашней арене азиатского клуба.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Грузинская делегация не поедет в Киев на годовщину начала боевых действий
- В районе Новороссийска попавший в шторма сухогруз переломился надвое
- Басков подарил 300 тысяч рублей проигравшим участникам шоу «Конфетка»
- Посол США вызвана в российский МИД
- СМИ назвали время обращения Байдена к гражданам РФ и Украины
- Рынок акций РФ вырос на фоне послания президента
- Вучич анонсировал грядущие изменения в зоне спецоперации в течение трех дней
- Мировая экономика потеряла более $1,6 триллиона из-за конфликта на Украине
- Послание Путина Федеральному собранию стало самым продолжительным
- Матвиенко после Послания Путина: Законодательство надо будет менять
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru