СМИ: сборная России по футболу встретится командой Ирана
Футбольная сборная России 22—23 марта 2023 года сыграет товарищеский матч с национальной командой Ирана, сообщает Persian Soccer.
Издание ссылается на президента иранской Федерации футбола Мехди Таджа, который уточнил, что встреча пройдёт в Тегеране на крупнейшим по вместимости стадионе страны «Азади».
Кроме мужской сборной России в Иране с местной командой сыграет и женская сборная.
Ранее вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов заявил, что национальная команда страны будет готова провести товарищескую игру с Россией на выезде, сообщает RT.
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