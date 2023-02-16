СМИ: сборная России по футболу встретится командой Ирана

Издание ссылается на президента иранской Федерации футбола Мехди Таджа, который уточнил, что встреча пройдёт в Тегеране на крупнейшим по вместимости стадионе страны «Азади».

Кроме мужской сборной России в Иране с местной командой сыграет и женская сборная.

Ранее вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов заявил, что национальная команда страны будет готова провести товарищескую игру с Россией на выезде, сообщает RT.