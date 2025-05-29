Воевавший против России экстремист получил 5,5 года колонии
Экс-участника экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной в России, суд приговорил к 5,5 года лишения свободы за участие в боевых действиях против России. Об этом заявила представитель управления Следственного комитета России по ЛНР Елена Марковская.
Суд счел доказанной вину 46-летнего гражданина Украины Александра Вербы в экстремизме. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.
Установлено, что Верба вступил в «Правый сектор» и воевал на территории ДНР и ЛНР с октября 2022 года. Позднее он был найден сотрудниками ФСБ по Центральному военному округу и отдан под суд.
Ранее в Москве был задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек по подозрению в причастности к уголовному делу об экстремизме, сообщил портал URA.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru