Путин объяснил, почему Крым воссоединился с Россией

По его словам, Москва только поддержала это решение крымчан и севастопольцев.

«Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не почувствовал желание, стремление людей вернуться на Родину», - сказал Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главное условие для мира на Украине — признание Киевом Крыма и новых регионов за Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

