Путин объяснил, почему Крым воссоединился с Россией
29 мая 202515:55
Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году связано со стремлением жителей региона вернуться на Родину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Москва только поддержала это решение крымчан и севастопольцев.
«Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не почувствовал желание, стремление людей вернуться на Родину», - сказал Путин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главное условие для мира на Украине — признание Киевом Крыма и новых регионов за Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru