Путин объяснил, почему Крым воссоединился с Россией

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году связано со стремлением жителей региона вернуться на Родину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, Москва только поддержала это решение крымчан и севастопольцев.

«Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не почувствовал желание, стремление людей вернуться на Родину», - сказал Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главное условие для мира на Украине — признание Киевом Крыма и новых регионов за Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:Присоединение Крыма К РоссииКрымРоссияВладимир Путин

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