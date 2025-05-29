Путин заявил, что в РФ растет число многодетных семей

На встрече с многодетными семьями из девяти регионов страны он указал, что увеличивается и число тех, кто хотел бы создать многодетную семью.

«Ориентиры людей меняются. В том числе потому, что они видят ваш пример», - указал глава государства.

Ранее Путин поручил правительству расширить программу льготной семейной ипотекина семьи с детьми в возрасте до 14 лет включительно, сообщает Ura.ru.

