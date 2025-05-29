Путин заявил, что в РФ растет число многодетных семей
29 мая 202515:24
В России растёт число многодетных семей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с многодетными семьями из девяти регионов страны он указал, что увеличивается и число тех, кто хотел бы создать многодетную семью.
«Ориентиры людей меняются. В том числе потому, что они видят ваш пример», - указал глава государства.
Ранее Путин поручил правительству расширить программу льготной семейной ипотекина семьи с детьми в возрасте до 14 лет включительно, сообщает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru