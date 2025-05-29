Россиянам пообещали повышенные выплаты за вторую половину мая
Россияне, получающие фиксированный оклад в мае, получат выплату за вторую половину месяца выше, чем за первую, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он пояснил, что это связано с производственным календарем и положениями статьи 136 Трудового кодекса РФ. Обычно зарплата выплачивается два раза в месяц пропорционально отработанному времени. Однако в мае было лишь 18 рабочих дней, из которых семь в первой половине месяца и 11 во второй, что влияет на размер выплат.
Так, если зарплата сотрудника составляет 50 тысяч рублей, то за первую половину месяца он получил 19 444,44 рубля (до вычета НДФЛ), а за вторую получит 30 555,56 рубля (до вычета НДФЛ).
Ранее стало известно, что россиян чаще всего штрафуют за опоздания и неявку на работу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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