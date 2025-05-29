Россиянам пообещали повышенные выплаты за вторую половину мая

Россияне, получающие фиксированный оклад в мае, получат выплату за вторую половину месяца выше, чем за первую, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Он пояснил, что это связано с производственным календарем и положениями статьи 136 Трудового кодекса РФ. Обычно зарплата выплачивается два раза в месяц пропорционально отработанному времени. Однако в мае было лишь 18 рабочих дней, из которых семь в первой половине месяца и 11 во второй, что влияет на размер выплат.

Так, если зарплата сотрудника составляет 50 тысяч рублей, то за первую половину месяца он получил 19 444,44 рубля (до вычета НДФЛ), а за вторую получит 30 555,56 рубля (до вычета НДФЛ).

Ранее стало известно, что россиян чаще всего штрафуют за опоздания и неявку на работу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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