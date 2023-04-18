Сборная РФ отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

Российская сборная по футболу не будет участвовать в турнире Ассоциации Центральной Азии (CAFA), передают СМИ со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

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По его словам, в CAFA отправлено в письмо с отказом. Причиной Митрофанов назвал организационные сложности.

Генсек РФС отметил, что российская сборная рассчитывала провести четыре матча.

«Жарко, маленький перерыв между 11 и 15 числом для представителей нескольких команд», - объяснил он.

Россия в 2022 году стала одним из лидеров по количеству договорных матчей, заявили в швейцарской компании Sportradar. Об этом пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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