Сборная РФ отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации
Российская сборная по футболу не будет участвовать в турнире Ассоциации Центральной Азии (CAFA), передают СМИ со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.
По его словам, в CAFA отправлено в письмо с отказом. Причиной Митрофанов назвал организационные сложности.
Генсек РФС отметил, что российская сборная рассчитывала провести четыре матча.
«Жарко, маленький перерыв между 11 и 15 числом для представителей нескольких команд», - объяснил он.
Россия в 2022 году стала одним из лидеров по количеству договорных матчей, заявили в швейцарской компании Sportradar. Об этом пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru