Сборная РФ отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

По его словам, в CAFA отправлено в письмо с отказом. Причиной Митрофанов назвал организационные сложности.

Генсек РФС отметил, что российская сборная рассчитывала провести четыре матча.

«Жарко, маленький перерыв между 11 и 15 числом для представителей нескольких команд», - объяснил он.

Россия в 2022 году стала одним из лидеров по количеству договорных матчей, заявили в швейцарской компании Sportradar. Об этом пишет «Радиоточка НСН».

