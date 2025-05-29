В Москве выполнят реставрацию Мавзолея Ленина

Уточняется, что соответствующий контракт на 19,6 млн рублей Минкульт РФ заключил с ГК «ЕКС». Срок исполнения всех работ - до 19 июня 2027 года.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит выполнить реставрацию, консервацию и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, металлических конструкций и деталей, деревянных конструкций и деталей, декоративно-художественных покрасок, а также другие работы.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что скорейшее перезахоронение Ленина поддерживают 30% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».