В Москве выполнят реставрацию Мавзолея Ленина
Противоаварийные и реставрационные работы будут выполнены в Мавзолее Ленина в Москве. Соответствующя информация появилась на портале госзакупок.
Уточняется, что соответствующий контракт на 19,6 млн рублей Минкульт РФ заключил с ГК «ЕКС». Срок исполнения всех работ - до 19 июня 2027 года.
Согласно техзаданию, подрядчику предстоит выполнить реставрацию, консервацию и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем, металлических конструкций и деталей, деревянных конструкций и деталей, декоративно-художественных покрасок, а также другие работы.
Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что скорейшее перезахоронение Ленина поддерживают 30% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru