Украина снялась с ЧМ по дзюдо из-за допуска белорусов с флагом и гимном

Федерация дзюдо Украины решила не отправлять делегацию на чемпионат мира в Будапеште, так как на турнир допустили белорусских спортсменов с государственной символикой. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении сказано, что основываясь на приказе министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля 2023 года, Федерация дзюдо Украины обязана не отправлять сборную на ЧМ по дзюдо, который пройдет с 13 по 19 июня 2025 в Будапеште.