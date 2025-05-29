Украина снялась с ЧМ по дзюдо из-за допуска белорусов с флагом и гимном
Федерация дзюдо Украины решила не отправлять делегацию на чемпионат мира в Будапеште, так как на турнир допустили белорусских спортсменов с государственной символикой. Об этом сообщается на сайте организации.
В заявлении сказано, что основываясь на приказе министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля 2023 года, Федерация дзюдо Украины обязана не отправлять сборную на ЧМ по дзюдо, который пройдет с 13 по 19 июня 2025 в Будапеште.
Также на Украине осудили решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске белорусских спортсменов.
Ранее IJF допустил белорусских спортсменов до соревнований под государственным флагом и гимном с 1 июня 2025 года. Также в конце апреля 2023 года организация разрешила российским и белорусским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе в качестве индивидуальных атлетов после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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