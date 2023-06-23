СМИ: Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ по футболу 2030 года
Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает Marca.
До сих пор саудовские власти хотели провести ЧМ вместе с Грецией и Египтом. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд сообщил партнерам об отказе от заявки из-за неуверенности в возможности конкурировать с другими претендентами — Португалией, Испанией и Марокко.
Также на турнир рассчитывают Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай. Хозяина чемпионата назовут в сентябре 2024 года.
Как стало известно ранее, Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ по футболу в 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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