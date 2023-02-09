Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Сингапуре вместо Казани

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, который должен был пройти в Казани, перенесли в Сингапур, сообщила Международная федерация плавания.

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«Сегодня World Aquatics объявила о присуждении Сингапуру права на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года», - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по водным видам спорта состоит из шести дисциплин: плавание, водное поло, дайвинг, спортивное плавание, плавание на открытой воде и хай-дайвинг.

ТАСС отмечает, что чемпионат 2025 года должен был пройти в Казани. В марте 2022 года World Aquatics запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации из-за обострения ситуации на Украине, передает агентство.

Ранее сообщалось, что семикратная олимпийская чемпионка, синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры, пишет НСН.

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Фото: paralymp.ru
ТЕГИ:ПлаваниеЧемпионат Мира
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