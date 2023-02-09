Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Сингапуре вместо Казани
Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, который должен был пройти в Казани, перенесли в Сингапур, сообщила Международная федерация плавания.
«Сегодня World Aquatics объявила о присуждении Сингапуру права на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года», - говорится в сообщении.
Чемпионат мира по водным видам спорта состоит из шести дисциплин: плавание, водное поло, дайвинг, спортивное плавание, плавание на открытой воде и хай-дайвинг.
ТАСС отмечает, что чемпионат 2025 года должен был пройти в Казани. В марте 2022 года World Aquatics запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации из-за обострения ситуации на Украине, передает агентство.
Ранее сообщалось, что семикратная олимпийская чемпионка, синхронистка Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Госдума приняла в III чтении закон, расширяющий права вдов ветеранов боевых действий
- Минобороны: российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25
- Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях
- Госдума приняла в I чтении законопроект о льготах для абитуриентов, служивших в армии
- Путин заявил об огромных убытках ушедших из России мировых брендов
- Премьер Бельгии заявил, что страна не будет поставлять истребители Украине
- Путин призвал стремиться, чтобы Россия была источником технологий
- Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный беспилотник
- British American Tobacco намерен завершить продажу бизнеса в России в 2023 году
- В Госдуме допустили проведение «Разговоров о важном» для родителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru