Умерла звезда итальянского кино и театра Адриана Асти
На 95-м году жизни скончалась известная итальянская актриса Адриана Асти? сообщает издание Sole 24 Ore.
Асти родилась в 1931 году в Милане и прославилась ролями в фильмах «Перед революцией», «Зорро» с Аленом Делоном, «Калигула», «Лучшие годы молодости» и «Пазолини».
За долгую карьеру она неоднократно удостаивалась национальных кинопремий, включая «Давид ди Донателло», «Золотой глобус» (итальянский) и «Серебряную ленту». В разные годы играла в театре, снималась у ведущих режиссёров и была супругой Бернардо Бертолуччи.
Адриана Асти начала актерскую карьеру в 1950-е годы и быстро стала одной из ярких фигур итальянского искусства. Она работала с Пьером Паоло Пазолини, Лукино Висконти и Бернардо Бертолуччи, была заметной участницей европейского артхауса и театральных постановок, передает «Радиоточка НСН».
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