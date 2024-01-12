СМИ: Российские шпажисты Бида и Лоханов хотят выступить за США на Олимпиаде

По данным издания, письма в поддержку спортсменов написали американские Олимпийский и Паралимпийский комитет (USOPC) и Федерация фехтования.

По словам представляющего интересы Биды и Лоханова адвоката Джека Винера, чтобы шпажисты стали гражданами США к Олимпиаде, сенату и палате представителей необходимо будет принять законопроект о предоставлении спортсменам гражданства. Документ также должен подписать президент США Джо Байден.

В сентябре 2022 года стало известно, что Лоханов уехал в США, где намеревался заняться тренерской деятельностью, при этом он не поставил в известность Федерацию фехтования России (ФФР).

Кроме того, МВД России объявило в розыск Сергея Биду и его супругу Виолетту, напоминает RT. Летом прошлого года они выступили на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив российскую сторону. Спортсмены имеют статус действующих военнослужащих, им может грозить от 5 до 10 лет заключения за самовольное оставление части.

