СМИ: Российские шпажисты Бида и Лоханов хотят выступить за США на Олимпиаде
Российские шпажисты Сергей Бида и Константин Лоханов планируют выступить за сборную США на Олимпийских играх в Париже. Об этом пишет USA Today.
По данным издания, письма в поддержку спортсменов написали американские Олимпийский и Паралимпийский комитет (USOPC) и Федерация фехтования.
По словам представляющего интересы Биды и Лоханова адвоката Джека Винера, чтобы шпажисты стали гражданами США к Олимпиаде, сенату и палате представителей необходимо будет принять законопроект о предоставлении спортсменам гражданства. Документ также должен подписать президент США Джо Байден.
В сентябре 2022 года стало известно, что Лоханов уехал в США, где намеревался заняться тренерской деятельностью, при этом он не поставил в известность Федерацию фехтования России (ФФР).
Кроме того, МВД России объявило в розыск Сергея Биду и его супругу Виолетту, напоминает RT. Летом прошлого года они выступили на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомив российскую сторону. Спортсмены имеют статус действующих военнослужащих, им может грозить от 5 до 10 лет заключения за самовольное оставление части.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru